المقاومة اللبنانية تستهدف الأجهزة ‏التجسسيّة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم عن استهدافها العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا جنوب لبنان وإصابته إصابة مباشرة.

وجاء في بيان للمقاومة أنه “ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف ‏مقاتلو المقاومة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأجهزة ‏التجسسيّة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”. ‏

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس قاعدة دفاع جوي صاروخي للعدو الإسرائيلي في ثكنة بيريا بصواريخ الكاتيوشا.

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