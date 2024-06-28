عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
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