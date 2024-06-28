الداخلية الروسية: ننتظر من الأمم المتحدة تقييما بشأن الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول

نيويورك-سانا

أعلن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف أن روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييماً مبدئياً واضحاً ومتوازنا للهجوم الأوكراني على مدينة سيفاستوبول بصواريخ أتاكمز الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كولوكولتسيف قوله للصحفيين في نيويورك: ” لقد ناقشنا مع زملائنا الدوليين من بين أمور كثيرة الصراع في أوكرانيا وقلت مباشرة للأمانة العامة للأمم المتحدة: إننا ننتظر من هذه المنظمة تقييماً دولياً واضحاً ومبدئياً ومتوازناً بشأن قصف سكاننا المدنيين في سيفاستوبول بالصواريخ الأمريكية المحمّلة بالذخائر العنقودية”.

وسبق أن عقد وزير الداخلية الروسي اجتماعاً مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.

وكانت قوات كييف هاجمت في الـ 23 من الشهر الجاري مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 124 آخرين بينهم 27 طفلاً.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن تورط الولايات المتحدة إلى جانب النظام الأوكراني في هذا الهجوم الإرهابي لا يقبل الشك.

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