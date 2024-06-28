إصابة مدني جراء القصف الأوكراني لأراضي جمهورية دونيتسك

دونيتسك-سانا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا اليوم عن إصابة مدني، جراء القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الممثلية قولها في بيان: “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 25 عملية قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، 15 منها على محور دونيتسك، و9 على محور غورلوفكا، وواقعة قصف واحدة على محور فيليكونوفوسيلكوفو، وأطلقت 65 مقذوفاً من عيارات مختلفة، ما أسفر عن إصابة مدني”.

يذكر أنه في اليوم السابق تم تسجيل 46 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك.

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