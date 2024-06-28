الدفاع الروسية تحذر من تزايد نشاط المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن تزايد نشاط الطائرات الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود، وتنفيذها عمليات استطلاع لمساعدة قوات كييف في ضرب أهداف روسية يورط واشنطن وحلفاءها في الناتو أكثر في الصراع بأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “تلاحظ وزارة الدفاع الروسية زيادة كثافة رحلات الطائرات الإستراتيجية الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود، والتي تقوم بالاستطلاع وتحديد الأهداف للأسلحة عالية الدقة التي تزود بها الدول الغربية القوات المسلحة الأوكرانية لضرب أهداف روسية.. وهذا يشير إلى التورط المتزايد للولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف”.

وأضافت: إن “مثل هذه الرحلات الجوية تزيد بشكل خطير من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي مع طائرات القوات الروسية، ما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين التحالف وروسيا”، مؤكدة أن “دول الناتو ستكون مسؤولة عن ذلك”.

وتابع البيان: إن “وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية باتخاذ إجراءات الرد السريع على الاستفزازات الأمريكية”.

وفي وقت سابق، أكد نائب مجلس الدوما عن جمهورية القرم اللواء الاحتياطي ليونيد إيفليف أن طائرات الاستطلاع الأمريكية دون طيار في البحر الأسود تشكل تهديدا لأمن جنوب روسيا.

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