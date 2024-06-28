أمسية عزف منفرد للموسيقي الأكاديمي غطفان أدناوي بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق

دمشق-سانا

أحيا الموسيقي الأكاديمي غطفان أدناوي أمسية عزف منفرد على آلة الكمان أقامتها هيئة دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، وذلك على خشبة مسرح الدراما.

هذه التجربة الموسيقية الجديدة لأدناوي، وهو أستاذ في المعهد العالي للفنون والموسيقا، جاءت في معظمها بشكل حوارية بين آلة الكمان والبيانو بمشاركة العازف أنطوني كنوزي.

وتميز برنامج الأمسية بتنوعه، حيث أدى أدناوي مقطوعات للمؤلف الموسيقي توماس فيتالي بعنوان “شاكون” وأخرى لـلمؤلف الموسيقي بيتر تشايكوفسكي بعنوان “لحن”.

كما ترجمت أوتار كمان أدناوي المشاعر الإنسانية وانفعالاتها ليعزف مقطوعات متنوعة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين أيضاً مثل هنريك فنيافسكي وآرام خاتشاتوريان.

وتنقل ببراعة الموسيقي المتمكن بين نغمات أوتار الكمان بكل ما تحمله المقطوعات التي تضمنها برنامج الأمسية من مشاعر الحب والشجن والانفعال الذي ترجمته مقطوعة المؤلف وينو وسكي بمعزوفة “أغنية الحب” و”نشوة الحب” للمؤلف فريتز كرايزلر و”فانتازيا كارمن” للمؤلف فرانز واكسمان، بالإضافة لمقدمة وترانتيلا للمؤلف “بابلو ساراسات”.

يذكر أن الموسيقي غطفان أدناوي ابن محافظة اللاذقية ولد فيها عام 1988 وهو عازف في الفرقة السيمفونية الوطنية السورية منذ عام 2013 ومدرس لآلة الكمان في المعهد العالي للموسيقا ومعهد صلحي الوادي، وفي رصيده العديد من حفلات العزف المنفرد وحائز العديد من الجوائز وشهادات التقدير لمشاركاته الفنية المختلفة.

زينب علي

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