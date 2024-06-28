الهلال الأحمر الفلسطيني: 18 مركبة إسعاف توقفت عن العمل مؤخراً جراء استمرار العدوان على غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني توقف 18 مركبة إسعاف مؤخراً عن العمل جراء نفاد الوقود في قطاع غزة، بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 265.

وحذّرت الجمعية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية من تداعيات تراجع استجابتها في تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ للمرضى والجرحى خلال الأيام المقبلة جراء شح الوقود، حيث يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح البري منذ حوالي 52 يوماً، موضحةً أن كميات الوقود القليلة التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم لا تلبي احتياجات القطاعين الطبي والإغاثي.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل، وإعادة فتح معبر رفح البري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الإغاثية وخاصة الوقود منعاً من انهيار المنظومة الصحية (المتداعية أصلاً) بشكل كامل بسبب توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات عن العمل، وتوقف مزيد من مركبات الإسعاف، وفي ظل توقف محطات تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي بسبب استمرار العدوان.

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