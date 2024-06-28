الاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

بروكسل-سانا

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم من تداعيات استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 265 يوماً.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لمفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل قبيل اجتماعات المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد بوريل وفق مانقلت عنه وكالة وفا “وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، الذي تفرض عليه “إسرائيل” حصاراً مطبقاً أدى إلى حدوث مجاعة، مشيراً إلى أن “وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم يُنفذ بعد”.

وأضاف المسؤول الأوروبي: “ما نراه حالياً هو استمرار للمجاعة والقصف”، موضحاً أن وقف الحرب وتقديم المزيد من الدعم الإنساني إلى غزة هما من الأمور الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشوون الإنسانية مارتن غريفيث أكد في وقت سابق اليوم أن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة لا يحتمل بعد 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية، داعياً إلى فتح جميع المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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