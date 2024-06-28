القوات اليمنية تستهدف سفينة بالبحر الأحمر مرتبطة بالعدو الإسرائيلي

صنعاء-سانا

استهدفت القوات المسلحة اليمنية خلال عمليتين عسكريتين هدفاً حيوياً في حيفا وسفينة بالبحر الأحمر مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وذلك رداً على مجازر العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقالت القوات اليمنية في بيان مساء اليوم نقلته وسائل إعلام يمنية: إن العملية العسكرية الأولى نفذت بالاشتراك مع المقاومة العراقية، حيث تم استهداف بعدد من الصواريخ المجنحة هدفاً حيوياً في حيفا، وحققت العملية هدفها بنجاح، في حين استهدفت في العملية الثانية سفينة “سياجوي” في البحر الأحمر لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، مؤكدة أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة.

وأكد البيان استمرار القوات اليمنية في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة العراقية، وتنفيذ ما ورد في البيانات السابقة بشأن السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو أو التابعة لشركات تتعامل معه، موضحاً أن عمليات استهداف السفن لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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