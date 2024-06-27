بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز التعاون السوري الروسي متعدد الأوجه

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور بشار الجعفري القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: إنه تم خلال اللقاء تبادل موثوق لوجهات النظر حول الوضع في سورية وما حولها بما في ذلك مهام تعزيز إعادة إعمار البلاد”، مشيرة إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه المستمر للعملية السياسية الشاملة لحل الأزمة في سورية على أساس مبادئ الاحترام غير المشروط لسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

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