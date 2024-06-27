مدفيديف: لا يمكن لأمريكا كدولة واحدة أن تكون مصدراً للقانون الدولي

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه لا يمكن للولايات المتحدة كدولة واحدة أن تكون مصدراً للقانون الدولي لأن وجودها يتطلب توافق الإرادات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مدفيديف قوله خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي اليوم: إن “أمريكا التي نسبت لنفسها الفضل في الفوز بالحرب الباردة أصبحت في الواقع على بعد خطوة واحدة من خسارتها”.

وأضاف: إن النظام العالمي الذي يفرضه الغرب يتعارض مع أسس القانون الدولي، كما أن العالم الحديث والنظام القانوني القائم أصبحا مختلفين جذرياً عن ذي قبل، ووصلا إلى نقطة اللاعودة، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود “لإيجاد أساس لحل التناقضات المشتعلة إلى أقصى حد”.

وشدد مدفيديف على أن سرقة الأصول الروسية يمكن اعتبارها عملاً من أعمال العدوان وحتى سبباً للحرب.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق أن السلطات الروسية تدرس جميع الخيارات للرد على التصرفات الغربية، بما في ذلك احتمال خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

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