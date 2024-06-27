تثقيف وتوعية المرأة حول صحتها النفسية والجسدية في ورشة للإعلاميين

دمسق-سانا

أقامت المنظمة النرويجية للإغاثة “نورفاك”، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم ورشة تثقيفية للإعلاميين حول “صحة المرأة”، وذلك في فندق الفورسيزن بدمشق.

شارك في الورشة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور الإعلام في تعزيز صحة المرأة عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، حيث ناقشت أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمحتوى الرقمي الهادف في تثقيف وتوعية المرأة حول صحتها النفسية والجسدية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتمكين المرأة من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي، وأهمية صياغة الرسالة الإعلامية لإيصالها لكل أفراد المجتمع.

ممثلة المنظمة النرويجية للإغاثة نورفاك اليزابيث هوف قدمت عرضاً عن رؤية المنظمة ورسالتها في سورية، حيث سيتركز دعمها على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والسلطات الصحية الوطنية بشكل أساسي على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الثانوية والبنية التحتية الصحية وصحة المرأة والرعاية قبل وبعد الولادة، إضافة إلى إدارة الألم وحقوق النوع الاجتماعي والصحة، مؤكدة أن عمل المنظمة يرتكز على فلسفة يعتبر فيها التضامن والمساواة عناصر أساسية.

المدير العام لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الدكتور صلاح شيخة أحد المحاضرين في الورشة قدم شرحاً عن أمراض النساء والتوليد وأهم العلاجات الطبية المرتبطة بها، كالجراحة بالمنظار، موضحاً في تصريح لمراسلة سانا أهمية توعية المرأة صحياً وتعريفها بالعلامات المنذرة للأمراض مثل أورام الثدي وأورام عنق الرحم وضرورة مراجعتها بشكل دوري للكشف المبكر عنها لدوره الكبير في رفع معدلات الشفاء.

من جانبه مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في جامعة دمشق الدكتور محمد أكرم القش قدم عرضاً حول الصحة الإنجابية وضرورة تمكين الأفراد من الوصول والحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عنها والمبادئ الأساسية الناظمة لها إضافة إلى الفئات المعنية والمستهدفة بخدمات الصحة الإنجابية ومعوقات الحصول عليها.

بدوره تحدث الدكتور تيسير حسون الطبيب النفسي الاستشاري في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي عن دور الصحة العقلية في حياة النساء، مشيراً إلى عدد من الاضطرابات التي تظهر عند النساء فقط بسبب العوامل البيولوجية والتوقعات المجتمعية والتجارب والخبرات التي تتعرض لها المرأة، ومن هذه الاضطرابات الاكتئاب والقلق والصدمة.

الإعلامي ميشيل خياط الذي أدار الورشة بين في تصريح لـ سانا أن الورشة موجهة للإعلاميين بهدف التثقيف الصحي وتمكينهم في مجال التوعية الصحية للمرأة لنشر المعلومات الدقيقة للجمهور.

ريم حشمه

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