لقاء التشكيل بالموسيقا والباليه… فعالية ثقافية منوعة في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

نظمت مديرية ثقافة دمشق فعالية ثقافية منوعة بعنوان “لقاء التشكيل بالموسيقا والباليه” في المركز الثقافي العربي بالميدان.

وتضمنت الفعالية افتتاح معرض فني بين التشكيل والموسيقا بعنوان “لقاء الأجيال” لنحو 80 فناناً من مختلف الأجيال وفقرة رسم مباشر على المسرح على إيقاع الموسيقا للفنان التشكيلي عبد الله صالومة مع إيقاع الموسيقا وعزف كمال منيني على الفلوت.

كما أقيم عرض باليه لفرقة “الرين” للأطفال بإشراف المدربة رينا علو التي جمعت بين التشكيل والباليه من خلال مشاركتها بلوحة في معرض الرسم، وافتتح عرض أرشيفي موسيقي بعنوان “كنوز عباقرة الموسيقا” لأديب مخزوم، ورافق افتتاح المعرض فقرات موسيقية من قبل العازفين غرام مدلل وليوناردو ديب “كمان”، وهيا ضعون “تشيللو”، وشهرزاد قاسم “عود”.

وعن الفعالية تحدث منظم الاحتفالية الفنان والناقد التشكيلي أديب مخزوم لمراسل سانا: أردنا من خلال دمج كل هذه الفنون في فعالية واحدة رفع الذائقة الفنية لدى المتلقي من خلال دمج الفنون في فعالية واحدة.

وتخلل الفعالية تكريم بعض الفنانين بإهداء كل منهم لوحة من رسم المخزوم تعبر عن الآلة التي يعزف عليها.

مجد عبود

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