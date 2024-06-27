الرابطة السورية لأطباء الأورام تقيم مؤتمرها العلمي التاسع والعشرين

دمشق-سانا

أقامت الرابطة السورية لأطباء الأورام بالتعاون مع مشفى البيروني الجامعي للأورام مؤتمرها العلمي الـ29 تحت عنوان إضاءات جديدة على الأدوية المناعية والهدفية في ضوء مؤتمر الاسكو العالمي 2024، وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.

ويتضمن المؤتمر 10 جلسات حول مختلف التوضعات الورمية والأورام الصلبة والأورام السائلة التي تصنف من الأمراض الدموية الخبيثة من النواحي العلاجية والجراحية ضمن الفرق متعددة الاختصاصات.

رئيسة الرابطة الدكتورة مها مناشي أوضحت أن المؤتمر يهدف إلى الإضاءة على العلاج بالسبل المناعية والهادفة، وذلك من خلال التشبيك مع السياسات الصحية للوزارات المعنية، الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدارة الخدمات الطبية، وزارة الدفاع، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية في مجال التحكم بالسرطان وتطوير برنامج السجل الوطني الخاص به بتصميم سوري بامتياز سيكون مفتاحاً لدراسات وأبحاث حقيقية لواقع السرطان في سورية.

مدير مشفى البيروني الدكتور محمد القادري أشار إلى أن عدد المرضى الجدد الذين تم تشخيصهم خلال الستة أشهر الأولى من العام بلغ 5125 مريضاً جديدا بزيادة 16% مقارنة بالأشهر الستة السابقة، بينما بلغ عدد المراجعين الإجمالي أكثر من 58 ألف مراجع، لافتاً إلى وجود لجان متعددة الاختصاصات في المشفى، إضافة إلى لجان علمية مشتركة لقسم علم أمراض التشريح المرضي بما يسهم بتقديم العلاج الأمثل للحالات التي يتوقف علاجها على التشخيص الدقيق.

بدوره ممثل نقابة أطباء سورية الدكتور فهد شريباتي لفت إلى أهمية المؤتمرات والملتقيات الطبية التي تسهم بزيادة الخبرات لدى الاختصاصيين والطلاب، مشيراً إلى أهمية عملية التدريب والتأهيل التي تدعمها النقابة بشكل كبير.

مديرة دائرة التحكم في السرطان بمديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتورة لينه الأسعد أكدت أهمية تسليط الضوء على المستجدات العلاجية لمواكبة أحدث التطورات وتأمين الأدوية اللازمة لمرضى السرطان بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية، مبينة أن عدد مرضى السرطان في سورية بلغ 15 ألف مريض، منهم 1200 طفل وفق أحدث الإحصائيات، أكثرها شيوعاً لدى الرجال هو سرطان الرئة وعند النساء سرطان الثدي.

معاون مدير مشفى البيروني الدكتور محمد العواك أوضح أن المؤتمر يهدف إلى الإضاءة على العلاجات وفق التوصيات العالمية الجديدة على مختلف التوضعات الورمية المختلفة وهو امتداد للأهداف المرسومة ضمن الرابطة لإضافة كل جديد في مجال الأورام ومواكبة العلاجات الحديثة.

وتحدث الاختصاصي في أمراض الدم والأورام في لبنان الدكتور جوزيف مقدسي عن أحدث العلاجات الكيميائية والبيولوجية لسرطان الثدي باعتباره الأكثر شيوعاً لدى النساء، مشيراً إلى أن العلاجات تطورت لتصبح أقراصاً فموية مما يشكل راحة أكبر للمريض لجهة عدم الحاجة للقبول في المشفى مع تحقيق نسب شفاء كبيرة تساوي العلاج في المشفى.

ويرافق المؤتمر الذي يستمر يومين معرض طبي يضم الشركات الدوائية ويعرض المستحضرات التي تنتجها والأدوية الحديثة المسجلة ضمن وزارة الصحة.

حضر الملتقى رئيسة برنامج التحكم الوطني بالسرطان الدكتورة أروى العظمة وأعضاء البرنامج بالإضافة لعدد من المديرين والمعنيين.

راما رشيدي

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