موسم الكرز في بلدة قارة بريف دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز التعاون السوري الروسي متعدد الأوجه
2024-06-27
سورية تشارك في القمة الإقليمية الثانية حول تعلم الشباب والانتقال إلى العمل اللائق في تونس
2024-06-27
نصب حجري في العاصمة التشيكية براغ تكريماً للشاعر الجواهري
2024-06-27
المقداد يبحث مع عبد الله بن زايد العلاقات الثنائية بين سورية والإمارات ومختلف القضايا الإقليمية والدولية
2024-06-27
خبير روسي: الولايات المتحدة المدبر الأكبر للجرائم بحق الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب السوري
2024-06-26
نيبينزيا: روسيا تدعم مطلب سورية بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها
2024-06-26
الصين تجدد التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها
2024-06-26
محليات
في ختام دورته العادية الـ 12… مجلس الشعب يوافق على عدد من طلبات منح إذن الملاحقة القضائية لعدد من أعضائه
2024-06-27
لتعليم الحرف التراثية… السياحة تعلن عن تمديد التسجيل على دورات التدريب والتأهيل المجانية
2024-06-27
ضبط فرن ومحل حلويات بريف دمشق لانتشار مخلفات القوارض فيهما
2024-06-27
المركزي يصدر تعميماً بزيادة عدد ساعات الدوام في المصارف الخاصة
2024-06-27
مقدمة من روسيا الاتحادية… توزيع مساعدات إنسانية لدار كفالة الأيتام في اللاذقية
2024-06-27
السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها بحمص
2024-06-27
التربية: تضرر مدرستين جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة حجيرة بريف دمشق
2024-06-27
رياضة
تأهل منتخبات جورجيا والبرتغال وتركيا إلى ثمن نهائي يورو 2024
2024-06-26
رومانيا وسلوفاكيا تتعادلان وتبلغان ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024
2024-06-26
منتخب سورية للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا
2024-06-26
إيطاليا تقتنص بطاقة العبور لدور الـ 16 في كأس أمم أوروبا بتعادل مثير مع كرواتيا
2024-06-24
41 ميدالية متنوعة لسورية ببطولة كأس أندية العرب المفتوحة الثانية للفنون القتالية
2024-06-24
الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للشباب
2024-06-23
البرتغال تهزم تركيا بثلاثة أهداف وتتأهل لدور الـ 16 في بطولة أمم أوروبا
2024-06-23
اقتصاد
توقعات بموسم وفير… أكثر من 900 ألف شجرة كرز تنتشر في قارة بريف دمشق
2024-06-27
صناعيو حمص يطالبون بتأمين حوامل الطاقة وتعزيز الرقابة على المنتجات المخالفة
2024-06-27
الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
2024-06-27
صرف أكثر من 8 مليارات ليرة لصالح الفلاحين المسوقين إنتاجهم من الشعير في درعا
2024-06-27
اليابان تصدر تحذيرات إثر تحرك الين حول أدنى مستوى في 38 عاماً
2024-06-27
منذ بداية العام الجاري.. الشركة العامة للبناء والتعمير تنجز أعمالاً بقيمة 130 مليار ليرة
2024-06-27
تراجع أسعار النفط
2024-06-27
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز التعاون السوري الروسي متعدد الأوجه
المركزي يصدر تعميماً بزيادة عدد ساعات الدوام في المصارف الخاصة
المقداد يبحث مع عبد الله بن زايد العلاقات الثنائية بين سورية والإمارات ومختلف القضايا الإقليمية والدولية
الجو شديد الحرارة ونسبة الرطوبة مرتفعة
استشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بريف دمشق
اللواء سليمان: هدفنا الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين.. وهناك قرارات ستنفذ تباعاً لتسريح عشرات الآلاف
الرئيس الأسد للافرنتييف: سورية منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية
الجو شديد الحرارة والرطوبة مرتفعة في الأجزاء الغربية
موسم الكرز في بلدة قارة بريف دمشق
2024-06-27
تصوير: وسيم خير بك
موسم الكرز في بلدة قارة
2024-06-27
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