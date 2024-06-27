المقاومة الفلسطينية تعلن استهدافها عدة آليات للعدو الإسرائيلي في رفح

القدس المحتلة-سانا

أعلنت المقاومة الفلسطينية استهدافها عدة آليات للعدو الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت المقاومة في بيان لها اليوم أنها استهدفت بقذيفة “الياسين 105” ناقلة جند للعدو غرب مدينة رفح، وبقذيفة “الياسين 105” دبابة له من نوع “ميركافا” في مخيم الشابورة بالمدينة، فيما استهدفت بعدد من قذائف الهاون موقع “صوفا” شرق المدينة، مشيرة إلى أن مقاتليها قنصوا جندياً له في محيط مسجد الشبيلي بالمدينة.

ولفتت المقاومة إلى أنها استطاعت تفجير عبوة شديدة الانفجار بحفار عسكري للعدو، كما استهدفت بعبوة مضادة للأفراد آلية عسكرية له شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأكدت المقاومة أنها استهدفت بصواريخ “رجوم” مقراً لقيادة العدو في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة، وبرشقة صاروخية موقع قيادة له في قاعدة “رعيم” العسكرية.

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