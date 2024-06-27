الدفاع الصينية: الولايات المتحدة ما زالت مصدراً للأكاذيب

بكين-سانا

حذر وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم من استمرار الولايات المتحدة في اختلاق الأكاذيب لتشويه سمعة دول أخرى،معرباً عن معارضة الجانب الصيني لذلك بشدة.

ونقلت وكالة شينخوا عن “وو” قوله في مؤتمر صحفي.. إن “المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد الطبيعة الحقيقية للجانب الأمريكي كمصدر للأكاذيب”، داعياً الولايات المتحدة إلى “التصرف بطريقة تليق بمكانتها كقوة كبرى والتوقف عن اختلاق الأكاذيب من أجل مصالح أنانية”.

ورداً على استفسار بشأن تقرير إعلامي يتناول حملات سرية أطلقتها الولايات المتحدة لتشويه سمعة لقاحات “كوفيد-“19 الصينية والمساعدات التي قدمتها الصين في جميع أنحاء العالم قال “وو”: إن “هذه ليست أول كذبة يلفقها الجانب الأمريكي للصين ولن تكون الأخيرة بداية من “التهديد العسكري الصيني” المزعوم وحتى “الهجمات السيبرانية من الصين”، لفقت الولايات المتحدة الكثير من الأكاذيب لتضليل الجمهور.

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