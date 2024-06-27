معرض ”الطبيعة واللون” ضمن مهرجان الفن التشكيلي الرابع لجمعية بيت الخط العربي والفنون

دمشق-سانا

أقامت جمعية بيت الخط العربي والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق معرضاً فردياً للفنانة التشكيلية الشابة غنى السقاأميني بعنوان “الطبيعة واللون”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفن التشكيلي الرابع للجمعية المقام في المركز الثقافي العربي بـ “أبو رمانة”.

المعرض الذي ضم 29 لوحة كبيرة بتقنية الاكريليك على قماش جسدت الفنانة عبر لوحاته مشاهد متنوعة من الطبيعة بأسلوب واقعي غلبت عليه الانطباعية مع بعض الأعمال بأسلوب اقترب من التجريد في سعيها لإبراز جماليات الجبال والسماء والسهول والأنهار والوديان والبحيرات.

وعن معرضها الفردي الأول قالت الفنانة التشكيلية غنى في تصريح لمراسل سانا: حاولت التنويع بين الأساليب والمدارس الفنية المختلفة وإغناء اللوحات بالألوان لإبراز بصمتي الفنية الخاصة بعيداً عن التسجيل الحرفي للمشهد ضمن اللوحة الفنية، ومن هنا جاء سبب تسمية المعرض “الطبيعة واللون”، مبينة أن إقامة الجمعية للمعرض ضمن المهرجان يعتبر دعماً لها كأحد الأعضاء الشباب في بداية طريقها الفني.

من جهتها الفنانة التشكيلية ريم قبطان رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الخط العربي والفنون أوضحت أن الجمعية تسعى من خلال فعالياتها لدعم وتشجيع أعضائها وطلابها ليقدموا كل ما لديهم من رؤى واجتهاد فني كحاضنة للإبداع ضمن خطتها لنشر الثقافة الفنية والجمالية في المجتمع للارتقاء بالذائقة الفنية عند أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الفنانين الشباب بحاجة للدعم في بداية طريقهم لتقديم تجاربهم للجمهور وتسليط الضوء عليها.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الشابة غنى السقا اميني خريجة مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية عام 2019 ولها عدة مشاركات في المعارض الجماعية، وعضو في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وعضو في جمعية بيت الخط العربي والفنون.

محمد سمير طحان

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