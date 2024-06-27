هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب بحر إيجة وتحذيرات من وقوع زلزال

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس ريختر محافظة جناق قلعة غرب تركيا على سواحل بحر إيجة دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد على موقعها الإلكتروني أن الهزة ضربت سواحل بلدة “جوكشه اضا” التابعة لولاية جناق قلعة قبالة بحر إيجة وكانت على عمق 15.3 كيلومتراً.

بدوره حذر خبير الزلازل التركي ناجي جورور في منشور على منصة إكس من أن “الهزة الأرضية وقعت ضمن نطاق صدع ببحر إيجة”، لافتاً إلى “استمرار حركة الألواح بالمنطقة وترقب زلزال في امتداد هذا الصدع ببحر إيجة”.

ويمتد بحر إيجة من البحر الأبيض المتوسط، ويقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال وتركيا من ناحية الشرق وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.

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