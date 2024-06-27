الأونروا: سكان غزة يعانون من جوع كارثي

عمان-سانا

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن سكان قطاع غزة يعانون من جوع كارثي.

وقالت الأونروا في منشور على منصة “إكس”: إن “الأطفال في غزة يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف”، مشيرة إلى أن سكان القطاع “يتمسكون بالحياة وقد نزحوا مراراً وتكراراً عبر مناطق مدمرة ويتطلعون للعودة إلى منازلهم”.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني تحدث في تصريح له أول أمس عن حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي والوحشي المستمر على غزة، وقال: إن عشرة أطفال يفقدون ساقاً أو ساقين كل يوم جراء هذا العدوان.

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