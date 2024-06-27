في ختام دورته العادية الـ 12… مجلس الشعب يوافق على عدد من طلبات منح إذن الملاحقة القضائية لعدد من أعضائه

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الختامية السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وبعد تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتب وزيري العدل والدفاع المتضمنة طلبات منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس قدم الأعضاء المعنيون ورئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن، ثم وافق المجلس بإجماع الحضور على عدد من طلبات منح الإذن ولم يوافق على عدد آخر.

وفي كلمة له بختام الجلسة نوه صباغ بما قام به المجلس خلال هذه الدورة من عمل تشريعي ورقابي وفق أحكام الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس، متوجهاً بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء سورية الأبرار وبتحية الاحترام والتقدير للشعب السوري الوفي، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال الجيش العربي السوري درع الوطن وسياجه المنيع، وبتحية الوفاء والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency