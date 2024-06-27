شهيد جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على منطقة البقاع شرق لبنان

بيروت-سانا

أفادت مصادر أمنية لبنانية باستشهاد شخص، وسقوط عدد من المصابين جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع شرق لبنان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المصادر قولها: إن طائرة مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية في البلدة، حيث توجهت فرق الإسعاف إلى المكان بعد الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وشن الطيران الحربي المعادي بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً، مستهدفاً منزلاً في بلدة عيترون ودمره بالكامل، فيما أغارت مسيرة معادية على بلدة حولا.

وسبق ذلك خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض، محدثاً دوياً قوياً، كما خرق جدار الصوت على دفعتين فوق منطقة صيدا وصور وضواحيها ومنطقة جزين.

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