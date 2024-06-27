بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات.. معرض فني جماعي توعوي لأضرار المخدرات في صالة الشعب بدمشق

دمشق-سانا

أقام اتحاد الفنانين التشكيليين وإدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع جمعية قرى “اس أو اس” اليوم معرضاً فنياً جماعياً توعوياً لأضرار المخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، وذلك في صالة الشعب للفنون الجميلة بدمشق.

وتضمن المعرض مشاركة ما يقارب 25 طفلاً وطفلة تراوحت أعمارهم بين الـ (7 و 14) سنة، حيث بلغ عدد اللوحات 75 لوحة، بعضها تناول أضرار المخدرات وأخطارها وكيفية التعافي منها، وبعضها الآخر تحدث عن تراثنا وحضارتنا والثروات التي تشتهر به وأكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون في تصريح للصحفيين أن للفن دوراً قوياً وفعالاً يسهم في الحد من الجرائم والمخدرات، موضحاً أن معرض اليوم قام بدور مهم للتذكير بمخاطر المخدرات وتأمين بيئة صالحة للمجتمع ولا سيما فئة الشباب.

بدورها قالت المشرفة على رسوم الأطفال في مركز مهرة للفنون بدمر الفنانة التشكيلية حلا رستم: “عملنا على توزيع الأفكار على الأطفال، ومن ثم قمنا بتنفيذها خلال مدة 12 يوماً، وكان الإنجاز فوق المتوقع”.

وبينت رستم أن هذه الرسالة التوعوية التي حملتها لوحات أطفالنا اليوم تعطي الكثير من التحذير للشباب، إضافة للمساهمة في زرع الوعي في نفوس أطفالنا من خطر المخدرات في هدم الجسد وإلحاق الضرر بالمجتمع.

ومن اللوحات المشاركة، لوحة الطفلة جنى خالد طحان حيث تناولت في زواياها حالة الاكتئاب التي يعاني منها المتعاطي أثناء تعاطيه وخطره على محيطه، في حين عبر الطفل جود إبراهيم عن فخره بالمناطق السورية الغنية بالثروات من خلال رسمه حقول القمح الواسعة التي تشتهر بها محافظة الحسكة.

الجدير بالذكر أن المعرض مستمر لنهاية يوم غد الخميس.

زينب علي

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