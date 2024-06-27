ضبط 23 ألف ليتر مازوت في خزانات سرية بمركز لصيانة الآليات في صحنايا

ريف دمشق-سانا

ضبطت مديرية مكافحة التهريب في الجمارك العامة بالتعاون مع لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات خزانات سرية لتخزين مادة المازوت والاتجار بها في مركز لصيانة الآليات في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وأوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط نحو23 ألف ليتر من مادة المازوت المخالفة للمواصفات القياسية في الخزانات الثلاثة التي تتسع لـ 108 آلاف ليتر، وذلك بهدف الاتجار بالمادة في السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محمد كركوش

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