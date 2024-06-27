الصين: الغرب يتجاهل دوره في الأزمة الأوكرانية

بكين -سانا

أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الغرب يتجاهل دوره في الأزمة الأوكرانية ويلقي مسؤوليتها على دول أخرى، مؤكدةً أن بكين ترفض هذا النهج.

ونقلت نوفوستي عن المتحدث باسم الوزارة وو تشيان قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن “الصين تقف إلى جانب السلام، وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وترفض بشدة الاتهامات التي تتجاهل الحقائق”، مشدداً على أن بلاده ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وأوضح تشيان تعليقاً على بيان أصدرته مجموعة السبع في وقت سابق من الشهر الجاري، تعهدت فيه بمواصلة اتخاذ إجراءات ضد الصين ودول أخرى بتهمة دعم روسيا ومساعدتها على الإفلات من العقوبات الغربية أن “الصين تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع الدول الأخرى، بما فيها روسيا، ولكنها لا تمد أطرافاً متحاربة بالأسلحة”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صرحت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وتبذل جهوداً حثيثة لدعم التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن بكين كانت نشرت وثيقة موقف في شباط 2023، لحل الأزمة في أوكرانيا تتضمن 12 نقطة، من بينها بدء مفاوضات السلام ورفع العقوبات أحادية الجانب.

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