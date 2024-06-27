روسيا تدين بشدة محاولة الانقلاب في بوليفيا

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في بوليفيا.

ونقل موقع RT عن بيان للخارجية قوله: إن “موسكو تدعو جميع القوى والهياكل السياسية البناءة في بوليفيا إلى الاتحاد من أجل تعزيز المجتمع البوليفي، وضمان استقرار وسيادة الدولة”.

وانسحب جنود بوليفيون من أمام القصر الرئاسي في لاباز بعدما حاولوا الليلة الماضية بواسطة مدرعات اقتحام مقر الرئيس لويس آرسي الذي اتهم قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بتنفيذ محاولة انقلاب.

وأوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش زونييغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي.

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