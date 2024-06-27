صرف أكثر من 8 مليارات ليرة لصالح الفلاحين المسوقين إنتاجهم من الشعير في درعا

درعا-سانا

صرفت فروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا أكثر من 8 مليارات و647 مليون ليرة سورية لصالح الفلاحين المسوقين إنتاجهم من الشعير إلى فرع المؤسسة العامة للأعلاف، وذلك منذ بداية تسويق المحصول في الـ 21 من أيار الماضي حتى اليوم.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الأعلاف المهندس فراس الشرع في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع حول لفروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا 10 مليارات ليرة يتم صرفها تباعاً على الفلاحين، وفق قوائم اسمية، مبيناً أن الصرف يتم وفق آلية بسيطة وإجراءات ميسرة ومدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأضاف الشرع: إن فرع المؤسسة العامة للأعلاف استلم منذ بداية موسم التسويق في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم كمية من الشعير وصلت إلى 3253 طناً، إضافة إلى نحو 35 طناً من القمح المرفوض من فرع المؤسسة السورية للحبوب.

مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بإزرع ماجد الحريري بين في تصريح مماثل أن الصرف يتم عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني في إزرع ونوى والصنمين وخربة غزالة ودرعا، ووفق آلية بسيطة ونظام الصرف المعمول به بالمصرف الزراعي التعاوني، موضحاً أن الاعتماد المرصود لقيم الشعير تم تحويله من مؤسسة الأعلاف لزراعي إزرع الذي بدوره يوزع لصالح فروع المصرف الزراعي بالمحافظة.

قاسم المقداد

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