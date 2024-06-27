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الصين تجدد التحذير من الدرجة البرتقالية من العواصف المطيرة

2024-06-27

بكين-سانا

جددت الصين اليوم التحذير من العواصف المطيرة من الدرجة البرتقالية، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في ضرب عدة مناطق في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المركز الوطني للأرصاد الجوية قوله: إنه “من المتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة اعتباراً من صباح اليوم وحتى صباح يوم الغد على أجزاء من تشونغتشينغ وقويتشو وهوبي وهونان وجيانغشي وآنهوي وتشجيانغ وشانغهاي وشيتسانغ”.

من جهتها، ذكرت وزارة الموارد المائية أن مستويات المياه في 22 نهراً في جيانغشي وهوبي وآنهوي وتشجيانغ وقويتشو تجاوزت علامات التحذير بحلول الإثنين الماضي بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة.

ونصح مركز الأرصاد الجوية الحكومات المحلية بتنفيذ الاستعدادات المناسبة، والتحقق من أنظمة الصرف في المدن والأراضي الزراعية وبرك الأسماك.

يذكر أنه لدى الصين نظام تحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر التحذير الأشد خطورة يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

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