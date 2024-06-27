المقداد يبحث مع عبد الله بن زايد العلاقات الثنائية بين سورية والإمارات ومختلف القضايا الإقليمية والدولية

أبو ظبي-سانا

عقد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لقاء مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات.

وفي بداية اللقاء نقل الوزير المقداد تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وامتنان سورية للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات لسورية بعد الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السورية.

بدوره أعرب الوزير عبد الله بن زايد عن تمنياته لسورية بدوام الأمن والاستقرار، ولشعبها بالتنمية والازدهار.

وتباحث الجانبان حول طيف واسع من العلاقات التي تربط سورية و الإمارات في مختلف المجالات وناقشا مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام، وتناولا عدداً من المسائل المتعلقة بالوضع الدولي وانعكاساتها على الأوضاع في الشرق الأوسط.

واتفق الوزيران على متابعة اتصالاتهما ومشاوراتهما في إطار حرصهما المشترك على تلبية تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء حبيب عباس معاون وزير الخارجية والمغتربين، ووائل إسماعيل الخليل القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي، ووسام عجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي، ونبراس سليمان من إدارة الدعم التنفيذي.

كما حضر من الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، و حسن أحمد الشحي سفير دولة الإمارات بدمشق ومسؤولون آخرون في وزارة الخارجية الإماراتية.