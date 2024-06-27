كوريا الديمقراطية تجري اختباراً ناجحاً لرؤوس حربية متنقلة

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت كوريا الديمقراطية اليوم أنها اختبرت بنجاح انفصال والتحكم بتوجيه رؤوس حربية متنقلة فردية، وهو أمر له أهمية كبيرة في تحقيق هدف التطوير السريع لتقنيات الصواريخ.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية الرسمية أن إدارة الصواريخ في البلاد أجرت الاختبار أمس بإشراف “باك جونغ تشون” نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الديمقراطي، وذلك باستخدام محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ضمن نطاق 170 إلى 200 كيلومتر، ما يضمن أقصى درجات الأمان وقياس خصائص الطيران للرؤوس الحربية المتنقلة الفردية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة المنفصلة بشكل صحيح إلى الأهداف الإحداثية الثلاثة، كما تم التحقق من فعالية الجزء المنفصل عن الصاروخ بواسطة رادار مضاد للطائرات، موضحة أن الاختبار يهدف أيضاً إلى تأمين قدرة “ميرف” أي القدرة على إطلاق رؤوس حربية متعددة بصاروخ بالستي واحد.

وذكرت الوكالة أن الاختبار يعد جزءاً من الأنشطة الاعتيادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها للتطوير الفني السريع لأنظمة الأسلحة، وله أهمية كبيرة في تعزيز القوات الصاروخية لكوريا الديمقراطية، وتطوير تكنولوجيا الصواريخ.

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