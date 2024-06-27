تراجع أسعار النفط

طوكيو-سانا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 30 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.17 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 80.58 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان سجلا ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية أمس.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 ملايين برميل، خلافاً لآراء المحللين الذين أفادوا لرويترز بتوقعهم حدوث تراجع بمقدار 2.9 مليون برميل.

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