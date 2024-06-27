تأهل منتخبات جورجيا والبرتغال وتركيا إلى ثمن نهائي يورو 2024

برلين-سانا

تأهل منتخب جورجيا الى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024 بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة في البطولة.

سجل هدفي المنتخب الجورجي كل من اللاعبين خفيتشا كفاراتسخيليا وجيورج ميكوتادزي في الدقيقتين الأولى و 57 من عمر اللقاء.

كما تأهل المنتخب التركي إلى الدور ذاته بعد فوزه على منتخب التشيك بهدفين مقابل هدف واحد حيث سجل هدفي تركيا كل من هاكان تشالهان أوغلو وسينك توسان في الدقيقتين 49 و 94 في حين سجل للتشيك توماس سوتشيك في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

ورغم هزيمتها أمام جورجيا فقد تأهلت البرتغال إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط أمام تركيا ست نقاط أيضاً التي حجزت البطاقة الثانية وجورجيا أربع نقاط التي ضمنت تأهلها ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency