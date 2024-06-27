استشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بريف دمشق

دمشق-سانا

استشهد شخصان وأصيب عسكري جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: “إن العدوان أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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