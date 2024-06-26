أمسية لجوقة صدى بمناسبة اليوم العالمي للموسيقا في مسرح الحمراء بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للموسيقا أقامت مديرية المسارح والموسيقا اليوم أمسية كورالية أحيتها جوقة صدى بقيادة الموسيقي باسل حداد وذلك على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

وشارك فيها 30 طفلاً وطفلة من جوقة الصغار و15 شاباً وشابة من جوقة الكبار إضافة لأربعة عازفين موسيقيين وتضمنت مقتطفات من الموسيقا الجديدة والقديمة والمنوعات بأسلوب الكورال الذي اتسم بالانسجام والتناغم ودقة الأداء.

ومن المقطوعات التي قدمتها جوقة صدى للصغار هي “سحرتنا البسمات موشح” و”ياقمر على دارتنا” و”مراكبنا عالمينا” و “بيني وبينك ياهالليل” و”ميكس أنا لحبيبي” و”بقطفلك” و “شايف البحر” و “حبيت ماحبيت”.

وأدى كورال صدى للكبار “ميكس نهاوند صول (كل القصايد لوعلى قلبي رضا الله )” و “مشغول “و”هابيات كرد (لما انت ناوي خايف اقول ايمتى الزمان)” و” كلتوميات بيات”و” (هذه ليلتي من أجل عينيك )” و”على روض” و” معلومات “و” فوق النخل” و”شمسين/نعناع “.

وفي تصريح لسانا أشار الموسيقي حداد إلى أن هدف الجوقة هو تعليم الموسيقا للأطفال بطريقه صحيحة وأن اليوم العالمي للموسيقا يوم مهم أتاح لهم الفرصة لتقديم نتاج ما اكتسبوه خلال العام.

وبينت الفنانة مرام جبور أن فعالية اليوم تضم مختلف الأعمار وفئات المجتمع الذين اجتمعوا لتقديم أمسية موسيقية بروح صدى يظهر من خلالها مدى روعة الموسيقا.

يذكر أن جوقة صدى تأسست على يدي رغد حداد وباسل حداد في مدينة يبرود وانطلقت عام 2013 بثلاثين طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاماً وفي عام 2018 قام باسل حداد بتوسيعها لتضم فئات عمرية من شبيبة وكبار وشاركت الجوقة في العديد من المهرجانات المحلية.

زينب علي

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