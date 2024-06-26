مقتل عسكري تونسي في هجوم مسلح جنوب البلاد

تونس-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم عن مقتل عسكري إثر تعرض دورية لهجوم مسلح في جنوب البلاد قرب الحدود مع ليبيا.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات” عن الوزارة قولها في بيان: “تعرضت فجر اليوم دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة جنوب البلاد كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر أسفر عن مقتل عسكري” مشيرة إلى أن المحكمة الابتدائية العسكرية فتحت على الفور تحقيقاً في الواقعة.

وتشن القوات التونسية منذ عام 2012 حملات تعقب لجماعات إرهابية تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency