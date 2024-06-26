روسيا تحظر دخول أكثر من 60 شخصية من أستراليا ونيوزيلندا إلى أراضيها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنها حظرت دخول أكثر من 60 شخصية من أستراليا ونيوزيلندا إلى الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إنها “أدرجت 27 أسترالياً من بين السياسيين السابقين ورجال الأعمال والمدرسين والصحفيين والناشطين الاجتماعيين في قائمة الممنوعين من دخول روسيا وذلك رداً على العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد والكيانات المعنوية الروسية من قبل الحكومة الأسترالية والتي تم فرضها كجزء من حملة الغرب الجماعي المعادية لروسيا”.

وفي نفس السياق أعلنت الوزارة أنه في إطار الرد على العقوبات التي فرضتها نيوزيلندا ضد أفراد وكيانات من روسيا تم حظر دخول 36 نيوزيلندياً إضافياً من بينهم سياسيون إلى أجل غير محدد.

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