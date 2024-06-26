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رومانيا وسلوفاكيا تتعادلان وتبلغان ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024

2024-06-26

برلين-سانا

تأهل منتخب رومانيا إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بعد التعادل مع سلوفاكيا بنتيجة هدف لهدف في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات.

وسجل المنتخب السلوفاكي هدفه في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب أوندريه دودا بينما تعادلت رومانيا في الدقيقة 37 عن طريق رازفان مارين من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل احتلت رومانيا الصدارة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد سلوفاكيا بينما حسمت بلجيكا المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط بعد التعادل السلبي مع أوكرانيا المتذيلة والتي ودعت البطولة رغم امتلاكها 4 نقاط أيضاً.

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