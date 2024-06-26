زاخاروفا: التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية مهم لضمان الأمن الإقليمي

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المعاهدة الموقعة بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تمثل آلية مهمة لضمان الأمن الإقليمي وتحذيراً خاصاً لأولئك الذين يرغبون في حل مشاكل المنطقة بالوسائل العسكرية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: إن “التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية يتم بشكل صارم في إطار القانون الدولي ولا يحمل أي طبيعة تصادمية وليس موجهاً ضد دول ثالثة ولا يهدد السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا” مشيرة إلى أن معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين لا تسعى إلى تحقيق هدف تشكيل تحالف عسكري على طول الخطوط الغربية.

وكانت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وقعتا الثلاثاء الماضي معاهدة شراكة إستراتيجية شاملة وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة رئيسي البلدين في العاصمة بيونغ يانغ.

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