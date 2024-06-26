اللجنة الوطنية للانتخابات الإيرانية: غداً بداية الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية

طهران-سانا

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإيرانية عن انتهاء فترة الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس على أن تتوقف كل النشاطات ذات الصلة بعد ذلك.

ونقل المركز الإعلامي بوزارة الداخلية الإيرانية عن لجنة الانتخابات قولها في بيان اليوم: إنه “وفقاً لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في البلاد ستنتهي فترة الحملات الدعائية للمرشحين غداً الخميس عند الساعة الثامنة صباحاً وذلك استعداداً لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم الجمعة 28 حزيران الجاري”.

ودعت اللجنة الانتخابية جميع المرشحين وأنصارهم والأحزاب والتيارات السياسية وعامة المواطنين إلى التوقف عن كل النشاطات الدعائية مع دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.

هذا ويتنافس ستة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهم مصطفى بور محمدي و مسعود بزشكيان و سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني و أمير حسين قاضي زادة هاشمي و محمد باقر قاليباف.

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