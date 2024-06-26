القوات اليمنية تستهدف بعملية مشتركة مع المقاومة العراقية سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي في ميناء حيفا

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذها عملية مشتركة بالطائرات المسيرة مع المقاومة العراقية استهدفت بنجاح سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي في ميناء حيفا، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت القوات اليمنية في بيان أنه “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاوميه ورداً على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة “إم اس سي مانزانيلو الإسرائيلية” في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة”، مؤكدة أن “العملية حققت أهدافها بنجاح”.

وأشارت القوات اليمنية في بيانها إلى أنها “ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة العراقية إسناداً وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس استهدافها سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي في بحر العرب، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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