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قوات الاحتلال ومستوطنيه تعتدي على الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية

2024-06-26

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اليوم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح قبل أن تعتقله، في وقت اقتحمت فيه قرية العقبة شرق طوباس واستولت على ممتلكات زراعية للفلسطينيين.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون بلدة مادما جنوب نابلس، وتجمع رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا، ومخيم العروب شمال الخليل، وأطلقوا الرصاص على الفلسطينيين ومنازلهم وخربوا ممتلكاتهم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 20 فلسطينياً وهدمت 18 منزلاً في الضفة الغربية.

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