SCS-NET
الشريط الإخباري

موسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة

2024-06-26

موسكو-سانا

حذرت موسكو سيئول من اتخاذ خطوات متسرعة، بما في ذلك احتمال تزويد كييف بأسلحة فتاكة ما قد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في إحاطة إعلامية: “نود تحذير كوريا الجنوبية من اتخاذ خطوات متسرعة يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على العلاقات الروسية الكورية الجنوبية”.

وأضافت: إن “روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم نقل الأسلحة والمعدات الكورية الجنوبية إلى الجانب الأوكراني”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ذكر في وقت سابق أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية، ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن قائمة من الأسلحة الفتاكة التي يمكن توريدها إلى أوكرانيا

واشنطن-سانا أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون يتضمن قائمة من الأسلحة الفتاكة التي يمكن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved