موسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة

موسكو-سانا

حذرت موسكو سيئول من اتخاذ خطوات متسرعة، بما في ذلك احتمال تزويد كييف بأسلحة فتاكة ما قد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في إحاطة إعلامية: “نود تحذير كوريا الجنوبية من اتخاذ خطوات متسرعة يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على العلاقات الروسية الكورية الجنوبية”.

وأضافت: إن “روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم نقل الأسلحة والمعدات الكورية الجنوبية إلى الجانب الأوكراني”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ذكر في وقت سابق أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية، ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.

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