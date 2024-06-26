عشرات الشهداء والجرحى جراء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال الساعات الماضية بقصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف بصاروخين تجمعاً لفلسطينيين في منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 وجرح آخرين، كما قصفت مدفعيته المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامناً مع استمرار سماع الانفجارات وإطلاق النار من آليات الاحتلال في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد 5 وجرح آخرون إثر قصف مدفعية الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات، بينما استهدف القصف المدفعي بالقذائف مزارعين في منطقة كروم العنب غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وشمال غربه.

أما جنوب القطاع فقد استشهد اثنان وأصيب عدد آخر بعد قصف الاحتلال منازل لفلسطينيين في بلدة خزاعة شرق خان يونس، بينما أطلقت قواته قنابل الغاز السام شرق البلدة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع أيضاً، قصف طيران الاحتلال عدة منازل قرب الملعب البلدي وسط المدينة، ونسفت قواته منازل أخرى غرب المدينة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 264 على القطاع إلى 37718 شهيداً و86377 جريحاً.

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