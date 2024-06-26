الصين تعارض إدراج الاتحاد الأوروبي شركات صينية في قائمة عقوباته

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية إزاء الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بإدراج شركات صينية في قائمة عقوباته بسبب تورطها المزعوم مع روسيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها: إن “بكين تعارض بشدة إدراج الاتحاد الأوروبي بعض الشركات الصينية في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا”.

وأوضحت الوزارة أن “هذه الخطوة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي”، داعية الاتحاد إلى التوقف دون قيد أو شرط عن فرض عقوبات على شركات صينية”.

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