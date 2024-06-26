الشابة سامية عبد الرحمن… إرادة جبارة في الانتصار على السرطان وتحقيق الأهداف

دمشق-سانا

جرعات نجحت في التغلب عليها بعزيمة أقوى من السرطان، إنها المربية الشابة سامية عبد الرحمن التي لا تزال تكمل حياتها كزوجة وأم ومعلمة في مدارس دمشق.

شجاعة الشابة سامية 39 عاماً في معركتها مع مرض سرطان الثدي بدأت منذ لحظة اكتشافه عام 2020، وذلك خلال فحص ذاتي بعد أن شعرت بوجود كتلة تبين فيما بعد أنها خبيثة حسبما بينت لنشرة سانا الشبابية.

17 جرعة مناعية و8 كيماوية لأكثر من سنة ونصف السنة دأبت عليها سامية ليستمر العلاج حتى آخر العام 2022، موضحةً أنها بعد خضوعها لعملية إزالة الكتلة بـ 15 يوماً بدأت بالعلاج الكيماوي في مشفى البيروني، واتبعتها بثماني جرعات مناعية، ثم 15 جلسة أشعة بمشفيي البيروني والمواساة، لتتم بعدها 9 جرعات مناعية أخرى وفق ما ذكرت.

ونوهت سامية بالدعم الكبير الذي تلقته من زوجها وابنها الوحيد وأختها وأصدقائها والأطباء المشرفين على علاجها، فقد باع زوجها البيت في سبيل علاجها، وقام مع ابنهما بقص شعرهما بالكامل تضامناً معها.

قوة روحها المعنوية وطموحها في مناهل العلم صفاتٌ تحلت بها ابنة مدينة القامشلي طيلة حياتها، فهي خريجة رياض أطفال بجامعة دمشق، والتحقت بدورات صعوبات تعلم مستوى أول وثان، وقامت بالتدريس منذ 2013 في رياض الأطفال، ولمادة الموسيقا 6 سنوات، ثم كمدّرسة حلقة أولى للصف الخامس، وتطمح لتعلم دورات في لغة الإشارة.

ولأي شخص أُصيب بالسرطان تؤكد سامية أهمية عدم استسلام المريض للوهم، وأن يعيش حياته الطبيعية ويتحلى بالصبر والإيمان والإرادة لمواجهة التحديات دون خوف وتجنب الاستماع لأفكار المُحبطين.

ووفقاً لما أكده طلابها بمدرسة الشهيد عصام حسن بدمشق فإن المعلمة سامية تتميز بطريقة جاذبة في التدريس والتعامل مع الأطفال، وتسهيل إيصال المعلومة لأذهانهم بكل محبة وحنان، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعليمهم مواجهة الصعاب والمساهمة في بناء المجتمع.

دارين عرفة

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