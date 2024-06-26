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طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية

2024-06-26

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً شديد الحرارة وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ونسبة رطوبة مرتفعة واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق40 / 22
المنطقة الجنوبية38 / 21
المرتفعات الجبلية32 / 19
المنطقة الوسطى39/ 23
المنطقة الساحلية31 / 25
المنطقة الشمالية41 /25
منطقة الجزيرة44 / 29
المنطقة الشرقية44 / 28
منطقة البادية40/25

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