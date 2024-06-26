في درعا… انتهاء حصاد محصولي الشعير والعدس

درعا-سانا

أنهى فلاحو درعا حصاد محصولي الشعير والعدس للموسم الحالي، حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة درعا المهندس وائل الأحمد.

وذكر الأحمد في تصريح لـ سانا اليوم أن المساحة الإجمالية المحصودة من الشعير بلغت 39400 هكتار، وهي كامل المساحة المزروعة، في حين بلغت المساحة المحصودة من العدس 613 هكتاراً، وهي المساحة القابلة للحصاد من أصل المساحة الإجمالية المزروعة البالغة 689 هكتاراً.

وأضاف: إن محصول الشعير يزرع في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، ويتم تسليمه لفرع المؤسسة العامة للأعلاف، بينما فتحت مديرية الزراعة باب الاكتتاب لشراء المحاصيل البقولية ومنها العدس في الثلث الأخير من الشهر الماضي.

وبين الأحمد أن عمليات حصاد محصول القمح ما زالت مستمرة، وبلغت المساحة المحصودة حتى اليوم 71 ألف هكتار من أصل المساحة القابلة للحصاد البالغة 98176 هكتاراً، ويتم تسويق المحصول لمصلحة فرع المؤسسة السورية للحبوب عبر مركزي إزرع والصنمين.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency