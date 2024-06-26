ضمن يوم القدس الثقافي… ندوة لمؤسسة القدس الدولية في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة القدس الدولية “سورية”، واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني، وفصائل المقاومة الفلسطينية ندوة حملت عنوان “قانون تمجيد الإرهاب الفرنسي ونهاية عصر النفاق الغربي”، وذلك في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة اليوم.

واستعرض الباحث عدنان عزام خلال الندوة التي أقيمت ضمن يوم القدس الثقافي عدة محطات تاريخية مما قامت به الدول الغربية من أعمال وحشية ضد الإنسانية، منها قيام فرنسا بتشكيل جمعيات صهيونية، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في كشف مخاطر الصهيونية وجرائمها بحق الإنسانية جمعاء.

مدير عام مؤسسة القدس الدولية “سورية” الدكتور خلف المفتاح أكد في كلمته أن الدول الغربية تناقض ما قدمته من مبادئ أطلقت منذ قيام الثورة الفرنسية، تتعلق بحقوق الإنسان والمحبة، مؤكداً أن الغرب اليوم ومن خلال جرائم الصهيوينة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة يواجه فضيحةً أخلاقيةً من خلال موقفه المتآمر على القضية الفلسطينية والشعب الصامد في فلسطين المحتلة.

هادي عمران

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