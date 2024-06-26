تعيين الهولندي مارك روته أميناً عاماً للناتو خلفاً لستولتنبرغ

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أميناً عاماً قادماً للحلف خلفاً للنرويجي يانس ستولتنبرغ.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أنه وفقاً للمذكرة الصادرة عن الناتو سيتولى روته مهامه كأمين عام اعتباراً من مطلع تشرين الأول المقبل عندما تنتهي ولاية ستولتنبرغ الذي بقي عشر سنوات على رأس الحلف.

وصدق على تعيين روته سفراء دول الناتو خلال اجتماع بمقر الحلف الذي يضم 32 دولة في بروكسل.

بدوره قال روته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “أنا ممتن لجميع الحلفاء على وضع ثقتهم بي وتعييني أميناً عاماً لحلف شمال الأطلسي الذي سيظل حجر الزاوية في أمننا الجماعي”.

وسيتولى روته البالغ من العمر57 عاماً منصب الأمين العام في 1 تشرين الأول موعد انتهاء ولاية ستولتنبرغ الذي مددت ولايته أكثر من مرة.

ويعد الإعلان عن اختيار روته إجراء شكلياً بعدما أعلن منافسه الوحيد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الأسبوع الماضي انسحابه من الترشيح بسبب عدم حصوله على الدعم الكافي للفوز بالمنصب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency