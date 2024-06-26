ريابكوف: لا نستبعد رداً عسكرياً تقنياً على الولايات المتحدة بعد هجوم قوات كييف على القرم

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تستبعد رداً عسكرياً تقنياً على الولايات المتحدة بعد هجوم قوات كييف بصواريخ عنقودية أمريكية الصنع على القرم الروسية مؤخراً.

ووفق موقع روسيا اليوم قال ريابكوف في تصريحات له “إن كل شيء يتوقف على الضرورات وتفاصيل اللحظة وهذا انعكاس لحقيقة أنه كانت هناك حاجة من جانبنا لتحذير واشنطن من العواقب الوخيمة المحتملة للنهج الذي تتبعه تجاه أوكرانيا التي تدار بالكامل من واشنطن وتتلقى أوامرها من هناك، بما فيها المتعلقة بالجبهة”.

وأضاف ريابكوف “يدرك العسكريون الروس كل الإدراك مدى خضوع السلطات الأوكرانية لواشنطن ولذلك تلعب هذه الاتصالات دوراً مهما، كما تجرى عبر قنوات أخرى من حين لآخر”.

يذكر ان 4 أشخاص بينهم طفلان قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين بهجوم نفذته قوات كييف على مدينة سيفاستوبول في القرم بخمسة صواريخ أمريكية الصنع يوم الأحد الماضي فيما اعترضت الدفاعات الروسية أربعة منها وانفجر الخامس فوق أحد الشواطئ.

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